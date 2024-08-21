Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekilli ve Sarayköy ilçelerine küçükbaş hayvan yıkama makinesi ve katı gübre dağıtım römorku desteği verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarım ve hayvancılıkta söz verdiği destek projelerini yerine getirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekillili hayvan yetiştiricilerin ihtiyacı olan küçükbaş hayvan yıkama makinası ile Sarayköylü üreticilerin kullanacağı katı gübre dağıtım römorku hibe etti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli söz konusu destekleri Bekilli ve Sarayköy ilçesine teslimini yaptı. Bekillili hayvan üreticisi Hasan Ali Koyuncu, söz konusu destek için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. - DENİZLİ