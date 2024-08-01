Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin tarlasında kalan karpuzları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin tarlasında kalan karpuzları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin tarlasında kalan karpuzları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çiftçinin tarlasında kalan karpuzları satın alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine tırlarla getirilen ürünleri dezavantajlı bölgelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

01.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çiftçinin tarlasında kalan karpuzları satın alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine tırlarla getirilen ürünleri dezavantajlı bölgelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Üretim maliyetlerinin aşırı yüksekliği nedeniyle çiftçinin tarlasında kalan karpuzlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun üreticinin imdadına yetişmesiyle kent merkezindeki dezavantajlı bölgelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'nde çiftçilerin, maliyetlerin aşırı yüksekliği nedeniyle elinde kalan karpuzları dün satın alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ürünleri tırlarla kent merkezine getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu'un da eşlik ettiği destek projesi ile ilk etapta 20,5 ton karpuz Karşıyaka ve Aktepe Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin karpuz üreticilerine desteğinin süreceği belirtilirken, söz konusu destekle hem çiftçinin hem de halkın kazandığı kaydedildi.

"Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanına harcanacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, özveriyle üretmeye çalışan çiftçinin aşırı maliyetler nedeniyle sıkıntı içinde olduğunu söyledi. İnsanların ürettikleriyle mutlu olamadığını işaret eden Başkan Çavuşoğlu, "Bu anlamda çiftçimizin tarlasında kalan karpuzları satın alarak dezavantajlı bölgelerde bulunan halkımızla buluşturmaya başladık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında 'üreticilere destek' gibi söz verdiğimiz projelerimizi de hayata geçiriyoruz. İnsanlarımızın tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarına harcanacak. Huzur ve mutluluğun hakim olduğu, gülen yüzlerin bulunduğu bir Denizli'yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Yerel yönetim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin tarlasında kalan karpuzları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

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