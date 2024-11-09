Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 10 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 10 Milyon TL Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere 10 Milyon TL Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin elindeki arpa ve mısırları satın alarak flake yem haline getirip, hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı. Proje kapsamında 7 bin 628 aile işletmesine 910 bin kilogram yem desteği sağlanacak.

09.11.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin elinde kalan arpa ve mısırları satın alarak flake yem haline dönüştürerek hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı. 7 bin 628 aile işletmesine toplam 910 bin kilogram yem desteği verileceği açıklanırken, projeyle Denizli tarım ve hayvancılığına 10 milyon liralık destek sağlanacağı kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 268 aile işletmesine vereceği toplamda 910 bin kilogramlık flake yem dağıtımına Çal ilçesinin Süller Mahallesi'nde başladı. Çal ve Bekilli ilçelerindeki toplam 136 yetiştiriciye yönelik yapılan dağıtım törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, davetliler, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Başkanvekili Marım burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretimin her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreten insanlarımızın yanında olmayı ve mutlu insanların yaşadığı bir kent oluşturmak istiyoruz" dedi. Büyükşehir olarak her zaman üreticinin yanında olacaklarını işaret eden Marım, Türkiye'ye model öncü bir kent oluşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hayvan yetiştiricilerine arpa flake yem dağıtımı yapıldı. Çal ilçesinde 103 yetiştiricinin 336 büyükbaş, Bekilli ilçesinde ise 33 yetiştiricinin 108 büyükbaş hayvanına toplamda 18 bin kg yem desteği verildi.

Denizli tarım ve hayvancılığı kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hububat üretim sezonunun kurak geçmesine bağlı rekolte düşüşü yaşanması ve ürün fiyatlarının aşağı inmesi dolayısıyla zor günler geçiren çiftçilere destek olmak için arpa ve mısır alımı yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi satın aldığı arpa ve mısırların flake yem haline dönüştürerek hayvan yetiştiricilerine destek olarak verileceğini açıklarken, projeyle hem tarım hem de hayvancılığın kazanması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda hayata geçirdiği proje ile Denizli genelinde en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip 7 bin 628 aile işletmesine kayıtlı 22 bin 754 hayvan için toplamda 910 bin kg yem katkısı verilecek. Projeyle Denizli tarım ve hayvancılığına yönelik toplamda 10 milyon liralık destek sağlanacağı kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 10 Milyon TL Destek - Son Dakika

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