Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve ürün verimini artırmak amacıyla '20.20.0 kompoze gübre' desteği vermeye başladı. Başvurular 30 Eylül'e kadar alınacak.

17.09.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, ürün verim ve kalitesini artırmak amacıyla vereceği gübre desteği için müracaatlar başladı. 30 Eylül'e kadar sürecek başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden yapılacak.

Tarım ve hayvancılıkta kaliteli ve yüksek ürün verimi elde edilebilmesi için birbiri ardında destek projeleri açıklayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez çiftçilere "20.20.0 kompoze gübre" desteği verecek. Bitkisel üretimde kalite ve verimi artırmak, üretici girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen gübre desteği projesi için müracaatlar başladı. 30 Eylül 2024'e kadar sürecek gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler başvurularını Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden online olarak veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) İlçe Hizmet Birimlerinden yapabilecek. Başvuracak çiftçilerin 2025 yılında yapacak olduğu üretime ait "Çiftçi Kayıt Sistemi" (ÇKS) kaydı olması gerektiği belirtilirken, üreticinin 2025 yılına ait ÇKS kaydında en fazla 15 bin metrekare arazinin bulunması gerektiği açıklandı.

Başvuru formu eksiksiz doldurulacak

Gübre desteği başvuru formunun dikkatlice, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerektiği kaydedilirken, müracaatların uygun görülmesi durumunda başvuru sahibine bilgilendirme mesajı gönderileceği belirtildi. Gübre desteğinden faydalanma hakkı bulunan kişilerin; gübrelerini teslim alacakları yer ve zamanın da mesaj yolu ile bildirileceği, teslim alınmayan gübre için hak sahipliğinin ise sona ereceği işaret edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika

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