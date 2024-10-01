Denizli'de Çiftçilere Gübre Desteği Müracaat Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Çiftçilere Gübre Desteği Müracaat Süresi Uzatıldı

Denizli\'de Çiftçilere Gübre Desteği Müracaat Süresi Uzatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gübre desteği için başvuru süresini 20 Ekim 2024'e kadar uzattı. Çiftçiler, destekten faydalanmak için gereken belgelerle müracaatlarını yapabilirler.

01.10.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, ürün verim ve kalitesini artırmak amacıyla vereceği gübre desteği müracaatları 20 Ekim 2024'e kadar uzatıldı. Başvurular www.denizli.bel.tr veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik hayata geçirdiği gübre desteği projesi için müracaat süresi uzatıldı. Bitkisel üretimde kalite ve verimi artırmak, üretici girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen gübre desteği projesi için müracaatlar 20 Ekim 2024'e kadar sürecek. 20.20.0 kompoze gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler başvurularını www.denizli.bel.tr adresinden online olarak veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) İlçe Hizmet Birimlerinden yapabilecek. Desteğe müracaat edecek çiftçilerin 2025 yılında yapacak olduğu üretime ait "Çiftçi Kayıt Sistemi" (ÇKS) kaydı olması gerektiği belirtildi. Ayrıca üreticinin 2025 yılına ait ÇKS kaydı 15 bin metrekare araziden 20 bin metrekareye yükseltildi.

Başvuru sonucu mesajla iletilecek

Gübre desteği başvuru formunun dikkatlice, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerektiği kaydedilirken, müracaatların uygun görülmesi durumunda başvuru sahibine bilgilendirme mesajı gönderileceği belirtildi. Gübre desteğinden faydalanma hakkı bulunan kişilerin; gübrelerini teslim alacakları yer ve zamanın da mesaj yolu ile bildirileceği, teslim alınmayan gübre için hak sahipliğinin ise sona ereceği işaret edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Çiftçilere Gübre Desteği Müracaat Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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