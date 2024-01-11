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Denizli'de Ekmeğe Zam Geldi - Son Dakika
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Denizli'de Ekmeğe Zam Geldi

Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yeni zamlı fiyatın yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

Denizli\'de Ekmeğe Zam Geldi
11.01.2024 - 12:23,
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Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi.

Denizli'de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti. Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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