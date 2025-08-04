Denizli\'de Emlak Rayiç Bedellerindeki Artış Tartışmaları Sürüyor

Denizli'de 2026 yılı emlak rayiç bedellerindeki astronomik artışlar kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Yüzde 40'lara vardığı iddia edilen artışlar AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya düşürürken, Denizli Emlakçılar Odası da 20, 30 ve 40 kat arasında değişen artışlar yapıldığını doğruladı.

Defterdarlık bünyesinde oluşturulan Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, Denizli'nin tüm ilçelerinde 2026 yılından itibaren 4 yıl geçerli olacak yüzdelik artış oranlarını karara bağladı. Bazı belediyelerin bu artış oranlarını az bularak itiraz etmesi üzerine, Komisyon yeniden toplanarak ilçe ilçe, mahalle mahalle oranları yeniden belirleyerek tüm belediyelere kararını iletti. Komisyonunun itiraz sonrası aldığı son kararlar ve Bakanlığın en fazla yüzde 400'lük bir artışı uygun görmesine rağmen; Denizli'deki en büyük 2 ilçe belediyesi olan Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, kendi oluşturdukları komisyonlardan çıkardıkları kararlarla inanılmaz artışlara imza attı. 20 kat hatta 30 ile 40 kat arasında değiştiği iddia edilen artışlar AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya düşürürken, taraflar birbirlerini suçladı.

Tartışmalara netlik kazandıran Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan, tartışmaların göbeğindeki "emlak rayiç bedelleri" hakkında teknik değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Kamuoyunun son günlerde tartıştığı bir konu üzerinden yorum yapmam doğru olmaz. Ancak teknik ve gerçek bilgileri paylaşmakta yarar görüyorum. 2026 yılı için belirlenen emlak rayiç bedelleri bölgelere ve mahallelere göre farklılık göstermektedir. Bazı mahallelerde emlak vergisi fiyatları 10 kat civarında artarken, bazı bölgelerde bu artış oranı 20 katı, hatta 30 ile 40 kat arasında değişmektedir. Bu artışlar doğrudur ve resmi verilere dayanmaktadır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ