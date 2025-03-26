Denizli'de Mobil Ödeme Aracı ile Vergi Süreci Kolaylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Mobil Ödeme Aracı ile Vergi Süreci Kolaylaştı

Denizli\'de Mobil Ödeme Aracı ile Vergi Süreci Kolaylaştı

Denizli Defterdarlığı, vergileri hızlı ödemek için Mobil Ödeme Aracını hizmete sundu.

26.03.2025 15:32
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Denizli Defterdarlığı, vergi dairelerinde yaşanan Gelir Vergisi ödemelerinde yoğunluğu azaltmak ve ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla Vergi Dairesi önünde Mobil Ödeme Aracını hizmete açtı. Mobil Ödeme Aracı, yoğunluğu azaltarak Gelir Vergisi taksitlerinin hızlı ve pratik bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak.

Denizli Defterdarlığı, 2024 yılı Gelir Vergisi taksitlerinin son ödeme tarihine yaklaşılmasıyla birlikte, mükelleflerin işlemlerini hızlandırmak için yeni bir adım attı. Defterdarlık hizmet binasının önüne konumlandırılan Mobil Ödeme Aracı ile vatandaşlar, veznelerde beklemeye gerek kalmadan vergilerini ödeyebilecek.

Yetkililer, bu uygulama sayesinde vergi dairelerinde oluşan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Mobil Ödeme Aracı, özellikle son ödeme günleri yaklaşırken veznelerde oluşan kuyrukları engelleyerek daha hızlı ve pratik bir ödeme imkanı sunacak.

Son Tarih 2 Nisan

Gelir Vergisi ilk taksit ödemelerinin son günü olan 2 Nisan'a kadar hizmet verecek olan Mobil Ödeme Aracı, hafta içi mesai saatleri içerisinde aktif olacak. Defterdarlık, vatandaşların yoğunluk yaşamadan vergilerini ödemesi için bu uygulamadan faydalanmalarını tavsiye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Mobil Ödeme Aracı ile Vergi Süreci Kolaylaştı - Son Dakika

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