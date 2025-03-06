Denizli'de Soğuk Hava Arı Ölümlerine Neden Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Soğuk Hava Arı Ölümlerine Neden Oldu

Denizli\'de Soğuk Hava Arı Ölümlerine Neden Oldu

Denizli'de aşırı soğuk hava nedeniyle kovanlarda arı ölümleri arttı, arıcılar endişeli.

06.03.2025 10:51
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle bal üretiminin yapıldığı kovanlarda arı ölümlerinin görüldüğü belirtildi.

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Çomak, geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle bal üretiminin yapıldığı kovanlarda arı ölümlerinin sık görüldüğünü söyledi. Kovandaki ölü arılar nedeniyle arı hastalıklarının başlamamasının tek istekleri olduğuna dikkat çeken Başkan Çomak, "Denizli'de birliğimize üye bin 170 arıcı, toplamda 110 bin adet kovan ile aracılık faaliyetini yürütüyoruz. Sıcak giden havalarda arılar kovanlara polen getirdi, yavrular dünyaya geldi. Takip eden süreçte de maalesef havalar birden soğudu. Kovan içerisindeki arı yavruları 33.5 derece ısıda muhafaza edilir. Yaptıkları polen ve baldan hazırladıkları yavru gıdasıyla da yavrular beslemektedir. Ani hava değişiklikleri maalesef kovan içerisinde hem sıcaklık dengesini olumsuz yönde etkilemekte, hem de arıların ısınmasına zarar vermektedir. Soğuk giden günlerle birlikte kovan içerisinde arılar daralır. Yavru arılar yeterince beslenemez. Isıtılamayan arılarda maalesef kovan içinde ölür. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız bu soğuğun kovana verdiği zararı önümüzdeki günlerde biz kovanları açtığımızda daha net bir şekilde göreceğiz. İnşallah kovandaki yavruların soğuktan, bakımsızlıktan ölmesiyle birlikte inşallah kovan içerisinde arı hastalıklarının oluşmasına, kovanların sönmesine sebebiyet vermez" dedi.

Bal donunca arılar aç kaldı

Soğuk havanın kovanlardaki balın donmasına neden olduğunu kaydeden Çomak, "Havaların soğumasıyla birlikte kovanlardaki arların, kovandaki mevcut balı yeterince ısıtamayıp, kovanda bal varken açlık çektiğine de şahit olmaktayız. Biz üreticilerimize genelde zayıf olan kovanları kışa girerken birleştirmelerini öneriyoruz. Bu ani hava değişiklikleri ve soğuyan havayla birlikte maalesef kovanlarda zayıf arıların ölmesi, kovan içerisinde yavruların bir kısminin yeterince ısıtılmaması sebebiyle arı ölümlerine şahit olacağız. Beklentimiz arıcılarımızın bu süreci en az zayiata atatması ve kovanlardaki arı ölümlerinin de daha düşük seviyede kalmasıdır" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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