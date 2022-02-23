Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

23.02.2022 11:10
Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da Kasım ayında toplam araç sayısı 557 bin 341'e ulaştı.

2021 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 530 bin 708 iken, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında bir artış göstererek 557 bin 341'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,2 arttı

Otomobil sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 228 bin 082'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 228 bin 082 adet otomobil, 9 bin 348 adet minibüs, 4 bin 300 adet otobüs, 81 bin 936 adet kamyonet, 10 bin 655 adet kamyon, 184 bin 711 adet motosiklet, 36 bin 617 adet traktör ve Bin 692 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 21,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin288 adet ile motosiklette gerçekleşti.

7 bin 785 taşıtın devri yapıldı

2022 yılı Ocak ayında Muğla'da toplam 7 bin 785 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 405 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 389 adet ile motosiklet, Bin 302 adet ile kamyonet, 242 adet ile traktör, 214 adet ile minibüs, 154 adet ile kamyon, 58 adet ile otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 310 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2022 yılı Ocak ayında toplam Bin 310 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 495 adet ile otomobil yer alırken ardından 416 adet ile motosiklet, 308 adet ile kamyonet, 44 adet ile traktör, 36 adet ile kamyon, 5 adet ile otobüs, 4 adet ile minibüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - MUĞLA

Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı
Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı
Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

YORUMLAR
500
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı Rekabet Kurulunda, araç satışı pazarındaki 24 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı yapıldı Rekabet Kurulunda, araç satışı pazarındaki 24 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı yapıldı Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında

Otomobil, Denizli, Tragger, Ocak, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement