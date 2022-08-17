Çiftçiye örnek olsun diye dikti, dev armutlar yetiştirdi - Son Dakika
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Çiftçiye örnek olsun diye dikti, dev armutlar yetiştirdi

17.08.2022 13:20
Çiftçiye örnek olsun diye dikti, dev armutlar yetiştirdi

Denizli'de yaşayan ziraat yüksek mühendisi Ethem Tümbek, 6 yıl önce 15 dekar alada 4 bin adet bodur armut dikti.

Denizli'de yaşayan ziraat yüksek mühendisi Ethem Tümbek, 6 yıl önce 15 dekar alada 4 bin adet bodur armut dikti. Çiftçiye örnek ve alternatif ürün olması için gece gündüz çalıştığı tarlasında 529 ile 771 gram arasında armut yetiştirmeyi başaran Tümbek, 35-40 ton armut hasadı yapmayı hedefliyor.

Denizli'de bu güne kadar Hicaz narı, altın çilek, lavanta fidanlarının üretiminde katsı sağlayan, dikim yapacak çiftçilere eğitim ve bilgiler veren ziraat yüksek mühendisi Ethem Tümbek, çiftçiye örnek ve alternatif ürün olması için 6 yıl önce Sarayköy ilçesindeki 15 dekar alana diktiği 4 bin adet Santamaria cinsi armutlar

iyi verim vermeye başladı. Tarlasında 529 gramla 771 gram arasında ağırlığa sahip dev armutlar yetiştirmeyi başaran Tümbek, bu yıl tarlasından 35-40 tona yakın ürün hasat etmeyi hedefliyor.

6 yıldan bu yana tarlasında gece gündüz çalışarak bölgenin en modern armut tarlasını kurmayı başardığını anlatan Tümbek, "Çiftçiye örnek olması, alternatif ürün olması için Sarayköy ilçesi sınırlarındaki tarlamın 15 dekarlık bölümüne 6 yıl önce 4 bin adet bodur Santamaria armut diktim. Gece gündüz tarlamla ilgilendim. Fidanlarım 6. Yaşında yeni verime yattı. Tarlamdan bu yıl 35-40 ton verim bekliyorum. Bu yıl iklimdeki dalgalanma nedeniyle ürün az oldu. Üründeki azalma meyvelerin iyileşmesini sağladı. Tarlamda ağırlığı 529 gram ile 771 gram arasında armutlar var. Bu yıldan itibaren hem daha kaliteli hem de daha yüksek verim bekliyorum. Telli direkli damla sulama sistemi ile modern armut tarlam Sarayköy İlçesinde tek. Denizli'de sayılı tarlalar arasında bulunuyor. Ziraat Yüksek Mühendisiyim, ömrümü tarlalarda geçirdim. Armut tarlamı da üreticiye örnek olması, alternatif ürün arayanlara destek olmak amacıyla kurdum. Yetiştirdiğim armutlar ve tarlam birçok çiftçiye örnek oldu. Çevrede armut yetiştirmeyi düşünen, çiftçilerimiz tarlamı geziyor, ürünleri görüyor. Üreticilerimize her konuda bende destek veriyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Sarayköy, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye örnek olsun diye dikti, dev armutlar yetiştirdi - Son Dakika

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