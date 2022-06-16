Denizli'de YKS'ye girecekler öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika
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Denizli'de YKS'ye girecekler öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

16.06.2022 11:04
Denizli'de YKS'ye girecekler öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli'de 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 18-19 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Söz konusu tarihlerde, YKS' ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

"Yürekten başarılar diliyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olmaya onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençlerimizin yıl boyunca hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına inanıyor, her birine yürekten başarılar diliyorum. İnşallah yolları açık, aydınlık olsun " dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de YKS'ye girecekler öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de YKS'ye girecekler öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika
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