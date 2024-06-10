Denizli'den 18 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'den 18 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması' listesinde Denizli'den 18 firma yer alıyor. Ayrıca, listede bulunan 3 firmanın ise Denizli'de yatırımları bulunuyor. Denizli'nin ihracatı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1,8 milyar dolara ulaşarak büyümeye devam ediyor. Denizli sanayisi, jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve sıkı para politikaları gibi olumsuz faktörlere rağmen 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 bin farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirdi. Denizli İhraçatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin sektör çeşitliliğiyle ön plana çıktığını belirterek, fındık üretilmeyen Denizli'de bile fındık ihracatı yapıldığını ve bu durumun Denizli'nin ihracatçılarının deneyim ve başarılarını gösterdiğini ifade etti.

10.06.2024 10:37
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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması" listesinde Denizli'den 18 firma yer alıyor. Yine listede bulunan 3 firmanın ise Denizli'de yatırımları bulunuyor.

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1,8 milyar dolara ulaşan Denizli ihracatı büyümeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar, sıkı para politikaları ve taleplerde daralma gibi birçok olumsuz faktöre rağmen Denizli sanayisi 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 bin farklı ürün grubunda ihracata imza attı.

Denizli İhraçatcılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu "Denizli ihracatını sektör çeşitliliği ön plana çıkarıyor. Tekstil-konfeksiyondan kabloya, bakır telden tarıma, iklimlendirmeden kimyevi maddelere, doğal taştan makine ihracatına kadar çeşitli sektörlerde önemli bir oyuncuyuz. Öyle ki, fındık üretilmeyen Denizli'de 2023 yılında 8,3 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti. Deniz olmayan Denizli'den balık ihracatı yapıyoruz. Bu durum, Denizlili ihracatçının tüccarlık konusunda deneyimini ve başarısını ortaya koyuyor. Her sene ilk 10 ihracatçı il arasındaki konumumuzu koruyor, daha üst sıralara yükselmek için güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi, Bu şehir 2000 yıl önce ihracat yaptı. Sürdürülebilir ihracat artışı; ekonomik büyüme, döviz kazancı, teknoloji istihdam ve inovasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'den 18 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'den 18 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı - Son Dakika
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