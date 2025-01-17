Denizli\'den Heimtextil 2025\'e Destek Ziyareti

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı'nda stant açan üyelerini Almanya'nın Frankfurt şehrinde ziyaret etti. Denizlili firmaların ürünlerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı bu yıl çok umutlu olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Firmalarımızla beraber 1000'e yakın tekstille ilgilenen iş dünyası temsilcimiz de buradaydı. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin fuarlara katılmalarına yönelik desteğimiz her geçen gün daha da artıyor" dedi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarından biri olan Heimtextil 2025, 14-17 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarında yerini alan Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Denizli milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Ticaret Odası Uğur Erdoğan ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile birlikte stantları gezen DSO Başkanı Kasapoğlu, firmaların talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Firmalarımız, 2025'ten ümitliler"

Erdoğan, ziyaretlerde sektör temsilcilerinin umutlu, yeni sezondan beklentilerinin de yüksek olduğunu gördüklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Denizli'miz, 24 saat esasına göre durmadan çalışan ve üreten bir şehir. Firmalarımızla beraber 1000'e yakın tekstille ilgilenen iş dünyası temsilcimiz de buradaydı. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin fuarlara katılmalarına yönelik desteğimiz her geçen gün daha da artıyor. Devlet desteklerinde geçici bir süre durma oldu fakat biz oda olarak desteğimizi hiçbir zaman kesmedik. Buraya da heyet halinde 130 üyemizi getirdik. Amacımız üretime, ihracata ve sektöre destek vermek; onların yanında olup motive etmek ve daha da büyüyüp gelişmelerini sağlamak" dedi.

"Sektörümüzün beklentilerini, milletvekillerimize aktardık"

Göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz demeden üyelerinin sorunlarıyla hemhal olduklarını belirten Başkan Erdoğan, bunlara her kulvarda çare aradıklarının da altını çizdi. Denizli milletvekillere sorunları dile getirdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Denizli'den milletvekillerimizle ve oda başkanlarımızla, bu kez de yine bir arada Heimtextil'deyiz; tüm stantlarımızı tek tek gezerek istişarelerde bulunduk. Denizli Milletvekillerimizin bizlerle fuara gelmesi çok önemliydi. Çünkü bu ziyaretlerimizde, üyelerimiz döviz kurları ve yüksek faizle ilgili sıkıntılarını da kendilerine dile getirdiler. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu bu ve benzeri konuları görüşmek üzere bir toplantı da tertip ettik ve bunların hepsini yüz yüze hemen kendilerine aktardık, bildirdik. Onlar da ilk fırsatta ilgili makamlara ve Cumhurbaşkanımıza bu konuları aktaracaklar. Biz de üyelerimizin bu taleplerinin karşılık bulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz kanalıyla çeşitli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

"Denizli milletçisi olduğumuzu bir kez daha gösterdik"

Denizli heyetinin, fuara kalabalık katılmasının yanı sıra birlik ve beraberliği ile de tüm Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydeden Başkan Erdoğan, basın mensuplarına da gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Memişoğlu, Denizli Milletvekillerimiz Sayın Şahin Tin ile Sayın Şeref Arpacı'nın burada olması, hepimizin Denizli milliyetçisi olduğunu da gösteriyor. Biz, Denizli'nin kalkınması ve daha güçlü hamleler yapması için adımlarımızı birlikte atıyoruz. Burada olduğu gibi tüm fuarlarda Denizli'mizi ve sektörlerimizi yalnız bırakmadıkları için basın mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu şehre beraber katkı ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ