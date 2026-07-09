Denizli Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Denizli Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "En son açıklanan iş dünyası istatistiklerinde ortaya çıkan güncel veriler de gösteriyor ki Denizli'miz üretmeye, ihracat yapmaya ve büyümeye devam ediyor" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, küresel ve ulusal ekonomideki son gelişmeleri değerlendirirken, Denizli ekonomisine ilişkin güncel verileri de meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdoğan, ihracattan sanayiye, istihdamdan oda faaliyetlerine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında bir önceki aylık toplantılarının ardından geçen sürede hayatını kaybeden oda üyeleri ile yakınları için rahmet ve başsağlığı dileyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da yeniden İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkan Vekilliğine seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, bu görevin Türkiye iş dünyası adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Denizli sanayicisinin başarısını kutladı

Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında Denizli'den 23 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın 2025 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırmasında Denizli'den 13 firmanın listeye girdiğini hatırlatarak, üretim ve ihracata katkı sağlayan tüm firmaları tebrik etti. Denizli'nin dış ticaret performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, haziran ayında kent ihracatının yaklaşık 468 milyon dolara ulaştığını, bunun mayıs ayına göre yüzde 23, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 39 artış anlamına geldiğini ifade etti. Yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapılan ülkelerin Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda olduğunu belirten Erdoğan, özellikle Birleşik Krallık ve Hollanda pazarlarında önemli artışlar yaşandığını söyledi. Sektörel bazda ise en yüksek artışın elektrik-elektronik ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ekonomide temkinli iyimserlik

Konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, ekonomik güven endeksindeki yükseliş, reel kesim güvenindeki artış ve kapasite kullanım oranlarındaki iyileşmenin üretim açısından olumlu sinyaller verdiğini söyledi. Bununla birlikte küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini yakından takip ettiklerini belirterek, fiyat istikrarı ve finansal öngörülebilirliğin üretim ve yatırım açısından önemli olduğunu vurguladı.

DTO'nun üye sayısı, 24 bine yaklaştı

Denizli Ticaret Odası'nın kurumsal büyümesini de değerlendiren Başkan Erdoğan, son bir ayda 135 yeni üyenin odaya katıldığını, yılın ilk altı ayında ise bu sayının 770'e ulaştığını açıkladı. Toplam üye sayısının 24 bine yaklaştığını da belirten Erdoğan, son bir yılda üye sayısının yaklaşık yüzde 4 artarak 971 yükseldiğini ifade etti. Yabancı ortaklı firma sayısının da artmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, bunun Denizli ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

DTO'nun hizmetleri ile faaliyetlerini de anlattı

Toplantıda, Denizli Ticaret Odası'nın son bir aylık faaliyetleri hakkında da meclis üyelerine bilgi verildi. Bu kapsamda Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen gıda fuarına gerçekleştirilen iş gezisi, gayrimenkul sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı, girişimcilik programları, eğitim faaliyetleri ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve oda üyelerine yönelik ziyaretleri ayrıntılı bir şekilde dile getirdi.

Başkan Erdoğan ayrıca, yılın ilk yarısında verilen sayısal takograf, K belgesi, kapasite raporu, iş makinesi tescili ve diğer oda hizmetlerine ilişkin verileri de meclis üyeleriyle paylaşarak, üyelere yönelik hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan: "Üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz"

Konuşmasının sonunda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Denizli iş dünyasının üretim, yatırım ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerine "Üyelerimizin rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye, iş dünyamızın taleplerini ilgili mercilere taşımaya ve Denizli'nin ekonomik gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - DENİZLİ