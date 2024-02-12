Denizli Kebabı'nın önemli temsilcisi Kebapçı Dursun, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Kebabı'nın önemli temsilcisi Kebapçı Dursun, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Denizli Kebabı\'nın önemli temsilcisi Kebapçı Dursun, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Denizli'nin coğrafi işaret belgeli lezzeti Denizli Kebabını gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinen Kebapçı Dursun, müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla iş yerini yeniledi. Geleneksel lezzeti modern bir atmosferle buluşturan Dursun Göçenoğlu, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeye devam ediyor.

12.02.2024 09:47
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin coğrafi işaret belgeli lezzeti Denizli Kebabını gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinen Kebapçı Dursun, yenilenen yüzüyle müşterilerinin hizmetine açıldı.

Denizli'nin önemli gastronomi ürünlerinden Denizli Kebabının önemli temsilcilerinden olan Dursun Göçenoğlu, 41 yıldır hizmet verdiği iş yerini baştan aşağı yeniledi. Göçenoğlu, müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla gerçekleştirdiği bu yenilikle, geleneksel lezzeti modern bir dokunuşla bir araya getirdi. Asırlık lezzeti modern bir atmosferle misafirlerine tattıran Göçenoğlu, yenileme sürecinde sadeliği ve konforu ön planda tuttu. Sakız ağacı odunuyla yakılan tandır fırınında, yaşını doldurmamış süt kuzusu etinin her hangi bir işlemden geçirilmeden geleneksel yöntemle pişirilip pide ile servis edilen lezzet, ferah bir ortamda kebap tutkunlarıyla buluştu.

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Dursun Göçenoğlu, "İş yerimizde yaptığımız bu yenilikle geleneksel tarife sadık kalarak, müşterilerimize özgün ve kaliteli bir damak ziyafeti sunmaya özen gösterdik. 41 yıllık birikimimizi modern bir hizmet anlayışıyla buluşturduk. Yaptığımız yenilik sadece fiziksel bir değişimle kalmadı, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet anlayışla güçlendi. Kebap tutkunlarına daha hızlı ve etkileşimli bir servis sunmak amacıyla personel eğitimine de ağırlık verdik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli Kebabı'nın önemli temsilcisi Kebapçı Dursun, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika
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