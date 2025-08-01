Denizli OSB ve Pamukkale Üniversitesi\'nden İş Birliği Toplantısı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve beraberindeki teknik heyeti ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise; Denizli OSB öncülüğünde hayata geçirilecek olan Toplu Konut Projesi oldu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve ekibiyle yapılan istişarede, bölgede çalışan sanayiciler ve işçilerin konut ihtiyacına yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, projeyle 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 700 konut kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sanayi yalnızca üretim değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam alanı ve sürdürülebilir kalkınma demektir. Hayata geçireceğimiz projede sosyal donatılar, yeşil alanlar ve çevreci yapılaşma ön planda olacak" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise projeyi bölge için önemli bir kazanım olarak değerlendirdi ve yerel yönetim olarak sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. - DENİZLİ