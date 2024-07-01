Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
DSO'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede kentte iş dünyasında kadının yeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, hedeflenen projeler ve olası iş birlikleri ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadın yönetici ve kadın girişimci sayısının da artmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirtti.
Taşçıoğlu ise gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı.
Son Dakika › Ekonomi › Denizli Sanayi Odası, kadın girişimcileri desteklemek için iş birlikleri yapacak - Son Dakika
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