Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı, bir otelde gerçekleştirildi. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla çalıştayın düzenlendiğini belirtti. Çalıştayda, kentin imalat sanayisi analiz edilerek zorluklar ve fırsatlar belirlenecek. Ayrıca, işletmelerin küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştirilecek ve Denizli Model Fabrika'nın enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor. Çalıştaya teknik yöneticiler, işletme sahipleri, akademisyenler ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

12.06.2024 11:36
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Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara karşı yol haritası oluşturmak istediklerini söyledi.

Geleceği bugünden şekillendirmek, üretim metotlarını modernize etmek ve dünyanın rekabet koşullarıyla mücadeleyi sürdürebilmek için verimliliğin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, çalıştayda kentin imalat sanayisini analiz ederek zorlukları ve fırsatları belirleyeceklerini aktardı.

Kasapoğlu, işletmelerin küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Model Fabrikalar, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını geliştirmeyi hedefleyen yetkinlik dönüşüm ve dijitalleşme merkezleridir. Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve yürütücüsü olduğu Denizli Model Fabrika'yı hem enerji verimliliği hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm konusunda geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Çalıştaya teknik yöneticiler, işletme sahipleri, akademisyenler ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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