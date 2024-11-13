Denizli Tandır Kebabı'na Yüzde 25 Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Tandır Kebabı'na Yüzde 25 Zam

Denizli Tandır Kebabı\'na Yüzde 25 Zam

Denizli Tandır Kebabı'nın kilogram fiyatı artan maliyetler nedeniyle 2 bin liraya yükseldi.

13.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin gastronomik zenginliği tandır kebabının kilogram fiyatı artan maliyetler nedeniyle yüzde 25 zamlanarak 2 bin lira oldu. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, tandır kebabı esnafının her daim bu lezzeti insanlara ulaştırmak için fiyat politikasını en uygun şekilde sunduğunu belirterek, "1 kilogram tandır kebabı ve yanında sunduğumuz aperatiflerle 4-5 kişi rahatlıkla doymaktadır. İddialı konuşuyorum! Denizli Tandır Kebabı, fiyatıyla en uygun lezzetlerden birisidir" dedi.

Denizli'nin 1800'lü yıllardan gelen tarihi mirası Denizli Tandır Kebabının fiyatına zam geldi. Artan aşırı maliyetler karşısında Denizli Tandır Kebabı esnafı, kebabın 1 kilogram fiyatını yüzde 25 artışla 2 bin liraya yükseltti. Denizli halkının ve şehir dışından gelen misafirlerin bu lezzete uygun fiyatta ulaşması için azami gayret sarfettiklerini belirten Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, yüzde 25 zammın gerekçelerini anlattı, yapılan bazı eleştirilere cevap verdi.

"Fiyatıyla halen en uygunu"

1 kilogram tandır kebabı ve yanında sundukları aperatiflerle 4-5 kişinin rahatlıkla doyduğunu hatırlatan Metinöz, sundukları lezzet ve hizmetle fiyatın karşılaştırıldığında tandır kebabının çok uygun olduğunun altını çizdi. Denizli Tandır kebabı esnafı alarak bugüne kadar zaruri olmadıkça zammı telaffuz bile etmediklerini belirten Metinöz, "Geçmişte olduğu gibi bugünde Bayramyerinde, Kaleiçi'nde Denizlili Kebapçılarımız, hem yerli hem de yabancı misafirlerimize bu özel lezzeti sunmaya devam ediyor. Sektörümüz gastronomi anlamında da Denizli'mizin tanıtımına katkısını sürdürüyor. Denizli Tandır Kebabı esnafımız, her daim zaruri bir durum olmadığı sürece fiyat artışına gitmiyor. Ancak son dönemde başta et ve diğer gıda ürünleri olmak üzere maliyetlerindeki artışı yansıtmak durumunda kaldık. Kilogram başında yüzde 25'lik bir artış uyguladık. Yanında ikramlarıyla birlikte 1 kilogram kebapla 4 ya da 5 kişi rahatlıkla doymaktadır. Örneğin bir porsiyon yani 250 gram tandır kebabının fiyatı 500 lira oldu. Fast food ürünleri, et yemekleri, sulu yemekler, döner ve kebap türevlerinin fiyatlarına baktığımızda Denizli Tandır Kebabının fiyatının uygun olduğu da açıkça görülmektedir. Ancak bu gerçeklere rağmen Denizli Tandır Kebabının çok pahalı olduğunu göstermeye çalışanların, sosyal medyada pahalı algısını yaymaya çalışanların amacını da anlamakta zorlanıyoruz. Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak her daim amacımız, Denizli halkımıza, misafirlerimize kalite olarak en üst, fiyat olarak da en uygun şekliyle hizmet etmeye devam etmektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, denizli, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Tandır Kebabı'na Yüzde 25 Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Tandır Kebabı'na Yüzde 25 Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.