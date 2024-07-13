Denizli Ticaret Odası Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, Temmuz ayına dair aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerine sektörlerdeki son gelişmeleri aktardı. Başkan Erdoğan, üyelerine "Marka, patent ve faydalı model başvurularındaki artışımız, Denizli'nin potansiyelini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Hepinize, bugün burada olan ya da olmayan herkese, tüm üyelerimize, bu tablodaki katkıları ve emeklerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum" diye seslendi.

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirilen oturumda, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan bir önceki toplantılarından bu yana gerçekleşen sosyoekonomik gelişmeler ve sektörel verilerle ilgili değerlendirmesinin yer aldığı konuşmasında, geçen yılın aynı dönemine göre, yılın ilk 5 ayında şehrimizin Patentte yaptığı marka başvurusunun yüzde 7'den fazla, faydalı model başvurusunun yaklaşık yüzde 12, patent başvurusunun da yaklaşık yüzde 17 arttığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan; "Faydalı modeldeki artışımız, ülke genelindeki oranın da üstüne çıktı. Marka, patent ve faydalı model başvurularındaki başarımız, Denizli'nin gerçek potansiyelini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Hepinize, bugün burada olan ya da olmayan herkese, tüm üyelerimize, bu tablodaki katkıları ve emeklerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

DTO'ya kayıtlı yabancı sermayeli firma, 399'a yükseldi

Başkan Erdoğan ayrıca Denizli'de geçen ay 2, yılın ilk yarısında ise 16 yabancı sermayeli şirket daha kurulduğunu ve DTO'ya kayıtlı yabancı sermayeli firmaların 399'a yükseldiğini açıkladı; "Bunlar arasında Almanlarla ortaklık 82 firma ile ilk sırada. 57 farklı ülkeden gelen yabancı yatırımcıların şehrimizdeki girişimlerindeki sermaye oranları yüzde 61. Yabancı sermaye tutarı ise 403 milyon TL'yi aştı" diye konuştu.

Denizli'de konut satışı arttı

Erdoğan, konuşmasında, Denizli'de mayıs ayındaki konut satışının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 47,5 arttığını da duyurdu. Başkan Erdoğan, "Ülke genelindeki artışın da üzerine çıktık. Ancak geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 17 azaldı. Yılın ilk 5 ayındaki konut satışı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yine yaklaşık yüzde 16 azaldı. Ülke genelindeki azalışın yaklaşık 6 katına ulaştı" dedi.

DTO, 22.000 üyeye ulaşmaya çok yaklaştı

Denizli Ticaret Odası'na geçen ay 103 üye daha kaydettiklerini de ifade eden Başkan Erdoğan, 44 üyenin ise kaydını sildirdiğini, 15 firmanın da tasfiye sürecine girdiğini belirtti. Erdoğan, "Haziranın sonu itibarıyla 21 bin 901 üyeye ulaştık. Faal üye sayımızı, son 1 yılda yaklaşık yüzde 6 artırdık. Oda olarak yılın ilk yarısında 427 sayısal takograf ile 390 K belgesi verdik. Ayrıca 141 kapasite raporu ile 154 iş makinasının tescilini onayladık. Bunların yanında 26 ekspertiz raporu, 6 yerli malı belgesi ile 6 da levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenledik. Yeni levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 200 arttı. Aynı dönemde odamıza gelen 3.327 evrak karşılığında 10.959 evrak düzenleyip verdik" diye konuştu.

DTO Meclisi, gündemini ele alıp raporları oylamasının ardından dağıldı. - DENİZLİ