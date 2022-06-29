"Depreme karşı güçlendirmenin önündeki engellerin kaldırılması" çağrısı - Son Dakika
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"Depreme karşı güçlendirmenin önündeki engellerin kaldırılması" çağrısı

29.06.2022 12:56
"Depreme karşı güçlendirmenin önündeki engellerin kaldırılması" çağrısı

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, ülke genelinde muhtemel şiddetli bir depremde milyonlarca konutun hasar görmesinin beklendiğini belirterek, "Güçlendirmenin önünde engellerin kaldırılması için özellikle belediyelerden kolaylık sağlamasını bekliyoruz.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, ülke genelinde muhtemel şiddetli bir depremde milyonlarca konutun hasar görmesinin beklendiğini belirterek, "Güçlendirmenin önünde engellerin kaldırılması için özellikle belediyelerden kolaylık sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DEGÜDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan üye toplantısı İstanbul'da yapıldı. Son bir yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının çıkartıldığı toplantıda, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin nasıl hızlandırılacağına ilişkin planlar ele alındı.

Toplantıda, Türkiye'de ve özellikle İstanbul'daki riskli yapı stokunda beklenen olası deprem durumunda oluşabilecek senaryolar konuşuldu. Hızlı, ekonomik ve çevreci çözüm olarak yapısal güçlendirme uygulamalarının vakit kaybedilmeden uygulanması yönünde görüşler aktarıldı.

"Güçlendirmede elimizi çabuk tutmamız gerekiyor"

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, araştırmalara göre, şiddetli bir depremde hasar alması beklenen konutların yüzde 90'ının güçlendirmeyle kurtarılabileceğini, bu çözümün kentsel dönüşüme göre çok daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu bildirdi.

Kentsel dönüşüm ile güçlendirmenin sağlamlık açısından aynı sonucu doğurduğuna dikkati çeken Türkkan, güçlendirmenin önündeki bürokratik ve teknik engellerin çözümü için seminerler ve eğitimler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türkkan, muhtemel şiddetli bir depremde sadece İstanbul'da 600 bin, ülke genelinde de milyonlarca konutun hasar almasının beklendiğini aktararak, "Olası bir depremde oluşabilecek yıkımlar ve kayıplar maalesef öngörülmekte ancak bu kayıpları engellemek için yeterli çalışmalar yapılamamaktadır. Bu nedenle güçlendirmede elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Güçlendirmenin önünde engellerin kaldırılması için özellikle belediyelerden kolaylık sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyelerin vatandaşın önünü açması gerekiyor"

DEGÜDER Başkanı Türkkan, belediyelerin "güçlendirme yapacağım" diyen vatandaşın önünü açması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak öyle olmuyor, bilakis zorluk çıkartılıyor. Güçlendirme işlemlerinde de 'yıkıp yeniden yaparken gerekli tüm evraklar' burada da isteniyor. Binadaki 'sağlamlık açısından problem teşkil etmeyen, yapısal olmayan' en ufak fiziki değişim bile sorun ediliyor. Bu engellerin hem güçlendirmede hem de dönüşümde ortadan kaldırılması gerekiyor. Yapısal güçlendirme uygulamalarıyla konutlar, yıkılıp yeniden yapmaya gerek kalmadan çok kısa sürelerde istenilen performans seviyelerine getirilebilir ve depreme karşı hazırlanabilir."

Türkkan, güçlendirmenin önündeki en büyük engellerden birisinin de toplumdaki yanlış bilgi paylaşımı ve bu konudaki ön yargılar olduğunu aktararak, bundan sonraki süreçte dernek olarak doğru bilgilendirmelerin yapılması ve olası senaryolar için faaliyet gerçekleştireceklerini söyledi.

DEGÜDER olarak 15 günde bir webinar düzenlediklerini bildiren Türkkan, burada güçlendirme üzerinde çalışmak isteyen mühendislere önemli bilgiler aktarıldığını ve söz konusu organizasyonlara ilgili mühendislerin katılımının faydalı olacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Depreme karşı güçlendirmenin önündeki engellerin kaldırılması' çağrısı - Son Dakika

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