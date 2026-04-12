DEPSAŞ\'tan Teknik Direktörüne Anma

12.04.2026 15:52
DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, vefat eden teknik direktör Mustafa Bebe'yi saygıyla andı.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, geçen hafta hayatını kaybeden teknik direktörünü, vefatının ardından çıktığı ilk maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşuyla andı.

DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamaya göre, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları bugün oynanan maçta, geçen hafta Sakarya'da Ampute Futbol Süper Ligi maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe'yi andı.

Şanlıurfa'da DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü arasında bugün oynanan maç öncesinde DEPSAŞ Enerji oyuncuları, üzerinde Mustafa Bebe'nin fotoğrafının bulunduğu siyah tişörtlerle ısınmaya çıktı. Oyuncular sahaya ise "Saygı ve Rahmetle" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca maç öncesi Mustafa Bebe için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DEPSAŞ oyuncuları maç boyunca formalarında siyah bantla mücadele etti. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, Mustafa Bebe'nin zamansız kaybının kulüp ve şehirde büyük üzüntü yarattığını belirterek, "Mustafa hocamız ampute futboluna gönül ve emek vermiş bir insandı. Sadece Şanlıurfa'da değil spor camiasında çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Bugüne kadar birçok sporcunun yetişmesine vesile oldu. Hatta sporculara yaklaşımından dolayı kendisi hocadan ziyade bir baba olarak görülüyordu. Bu anlamda onun spora ve sporcularımıza kattığı değer, her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Kulüp olarak hocamızın bıraktığı emanete sahip çıkarak, yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugün maç öncesi ve maç sonrası acımızı paylaşan taraftarlarımıza ve rakip spor kulübüne teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

