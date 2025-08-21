Devlet Borçlanma İhracı Gerçekleşti - Son Dakika
Devlet Borçlanma İhracı Gerçekleşti

21.08.2025 17:25
Hazine, 4.1 milyar dolarlık DİBS ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 22 Ağustos 2025 valörlü, 21 Ağustos 2026 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 4 milyar 112 milyon 454 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 3 milyar 989 milyon 36 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 123 milyon 418 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet Borçlanma İhracı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
