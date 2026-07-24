Uçakta Alev Paniği - Son Dakika
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Uçakta Alev Paniği

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Çin'de bir yolcu uçağında taşınabilir bataryanın alev alması paniğe neden oldu, yangın söndürüldü.

Çin'de Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında, kabin üstü bagaj bölmesindeki taşınabilir bataryanın alev alması paniğe neden oldu. Yangın, kabin ekibinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan China Eastern Havayolu şirketine ait yolcu uçağının Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından kabin içinde yangın çıktı.

Kabin üstü bagaj bölmesinde başlayan yangın, uçuş ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kabin üstü bagaj bölmesinden alevlerin yükseldiği, kabin ekibinin yolculara ait valizleri bagaj bölmesinden çıkararak yangına müdahale ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, kabin görevlilerinden birinin yolculara, sakin olmaları çağrısında bulunduğu ve havalimanı itfaiye ekiplerinin de uçağın bulunduğu alana sevk edildiği anlar yer aldı.

Uçakta bulunan bir yolcu yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın piste indikten hemen sonra kabindeki yangını fark ettiğini belirterek, ilk anda büyük panik yaşadığını ve çıkış kapısına yönelmeye hazırlandığını söyledi. Yolcu, kabin ekibinin yolculardan panik yapmamalarını istediğini, üç kabin görevlisinin bagaj bölmesini açarak içerideki valizleri çıkardığını ve alevleri söndürdüğünü ifade etti. Yolcu, "Neyse ki uçak çoktan inmişti. Gerçekten çok korkutucuydu" dedi.

"Taşınabilir batarya kendiliğinden alev aldı"

Guiyang Longdongbao Havalimanı İtfaiye Birimi'nden yapılan açıklamada, yangının bir yolcuya ait taşınabilir batarya cihazının kendiliğinden alev alması sonucu çıktığı belirtildi. Yetkililer, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangının kabin ekibi tarafından söndürülmüş olduğunu ve olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Lityum iyon pillerle çalışan powerbank cihazları, ezilme, darbe, üretim hatası veya iç kısa devre gibi nedenlerle "termal kaçak" adı verilen kontrolsüz ısınma sürecine girebiliyor. Bu durum kısa sürede yoğun duman ve alev oluşmasına neden olabiliyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçakta Alev Paniği - Son Dakika

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