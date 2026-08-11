Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek - Son Dakika
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Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin\'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
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Şırnak'ta 81 ilin milli eğitim müdürleriyle görüşen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında "Aile Okulu" ve "Ebeveyn Okulu" programlarına öncelik verilmesi talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinŞırnak'ta 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

“ATILAN ÖNEMLİ BİR ADIMIN ERTESİ GÜNÜNDEYİZ”

Şırnak Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bakan Tekin, bu ülkede yaşayan her insanın can, mal, ırz, namus güvenliğini sağlamak, temel hak ve hürriyetleri, insanca yaşama hürriyetini teminat altına almak için mücadele ettiklerini ve bu amaçla siyaset yaptıklarını ifade etti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Tekin, "Bugün çok mutluyum. Atılan önemli bir adımın ertesi günündeyiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bu noktaya 2002'den itibaren atılan adımlar sayesinde geldiğine işaret eden Tekin, şunları kaydetti: "Bugün gelinen noktada kamuoyu, farklı siyasi partilerden 468 milletvekili, 'Evet, artık Türkiye bu Kanun'u çıkarabilir.' dedi. Dolayısıyla, bütün bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 yıl boyunca attığı demokratikleşme adımlarının çok büyük bir katkısı var. Bize bundan sonra düşen şey, bu sürece sahip çıkmak."

Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

“BİZ ÇOCUKLARIMIZI, BU ÜLKENİN BİRLİĞİNE, BERABERLİĞİNE SAHİP ÇIKACAK ŞEKİLDE YETİŞTİRMEKLE MÜKELLEFİZ”

Tekin, ülkenin milli birlik ve beraberliğini temin ettikleri, atılan fitne tohumlarını ayıklayıp tedavi ettikleri zaman hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasal anlamda Türkiye'nin çok farklı noktalara ulaşacağını vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yapmaya çalıştıkları şeyin de bu olduğunu kaydetti.

Okullarda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusunu ısrarlı biçimde yaptıklarının altını çizen Tekin, "Bunu yapma konusunda inisiyatif alacak ilk kamu otoritesi, biziz. Biz çocuklarımızı, bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de bu konu, ana gündemimiz olacak. Etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın bütün vatandaşlarımızın hep yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

YENİ DÖNEMDE "AİLE OKULU" VE "EBEVEYN OKULU" ÖNCELİĞİ

Tekin, bir eğitim öğretim yılını tamamladıklarını ve yeni bir eğitim öğretim dönemine hazırlandıklarını belirterek, emekleri için tüm il müdürlerine teşekkür etti ve yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurgularken ailelerin sürece dahil edilmesi konusuna önem verdiklerini dile getiren Bakan Tekin, yeni dönemde "Aile Okulu" ve "Ebeveyn Okulu" programlarına öncelik vermeye devam edilmesi talimatını verdi.

Tekin, yaptıkları çalışmaların ülke ve millet düşmanlarınca sabote edildiğini ifade ederek, "Onların eleştirileri ne kadar büyükse bizim yaptığımız işin anlamı, bu ülkenin milli birlik ve beraberliği için yarattığı katma değer o kadar büyük demektir." açıklamasında bulundu.

Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okul-aile işbirliği çalışmalarının ele alındığı İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    sizden eğitimci olmaz 6 1 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL Ramazan TÜKEL:
    Daha bugün devletin ana okuluna kayıt için. 12600 bakım parası 12435 TL bir dönem yemek parası istediler bana verdikleri 23500 emekli maaşı Yusuf Tekin ruhu duyuyormu 5 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız Nuri yıldız:
    Bu Konuşmalardan Aile Okulu ve Ebeveyn Okulunun içeriği ile ilgili bir bilgi var mı? Bir kişi bunun içerigini yazarsa mutlu olurum.. Ziya Selçuk Eski milli eğitim bakanın.. Onun önüne konulan ve açıklamsında dahi hiçbirsey anlaşılmayan eğitim modeli vardı.. Aynen dem ediyoruz.. 4 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Eğitimi hallAç pamuğuna çevirdin 3 0 Yanıtla
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