Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

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İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtilirken Tahran yönetimi, İran’in çıkarlarını savunma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyı doğrulayarak İran'la bağlantılı ‘askeri kargo sevkiyatlarında kullanılan gemileri ve bir savaş gemisini’ hedef aldıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu.

GEMİDE PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı sırasında gemide patlama meydana geldiği, bir denizcinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

“ÇIKARLARIMIZI SAVUNMA HAKKINI SAKLI TUTUYORUZ”

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını ihlal ettiği ve açık bir saldırganlık eylemi olduğu savunuldu.

Açıklamada, bu tür saldırıların savaşın daha da tırmanmasına ve bölgedeki gerilimin artmasına yol açabileceği uyarısında bulunulurken, eylemin Kiev yönetiminin İran'a yönelik "mantık dışı ve düşmanca yaklaşımının devamı" olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, "İran'ın çıkarlarını savunma hakkını saklı tuttuğunu" vurguladı.

ZELENSKİ DE SALDIRIYI KABUL ETTİ

İran'ın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Hazar Denizi'nde uzun menzilli saldırılar düzenlediklerini doğruladı.

Zelenski, Rusya ile devam eden savaş kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilerin ve bir savaş gemisinin hedef alındığını belirtti.

Ukrayna lideri, "Rusya'nın saldırılarına karşılık uzun menzilli yaptırımlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan gemiler ile bir savaş gemisi hedef alındı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ukrayna Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • okan sarı okan sarı:
    ukranya çok kaşıniyor 3 1 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Dostun,Dostumdur Trump Babamdır,Kimler ile beraber. atada birde filistin din kardeşidir. sonra yine dostuz 4 0 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Venizelos kimin dostuydu Mesut? 0 0
  • mesut mesut:
    yorumları yayınlamayan yandaş haber sitesi 2 0 Yanıtla
  • Funda Kilicli Funda Kilicli:
    palyaço delirdi ,Trump amcasına mı oynuyor ? 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu zelenski iyice haddininaştı artık, Türkiye bunlara siha vermekten vaz geçmeli 0 0 Yanıtla
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