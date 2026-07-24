19 Yaşındaki Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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19 Yaşındaki Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

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Kula'da 3.5 aylık hamile 19 yaşındaki E.İ., intihar girişiminde bulundu, ağır yaralı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki genç kadın, 70 adet hap ve 2 bardak çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.İ., iddiaya göre bir anlık bunalım sonucu Camicedit Mahallesi'ndeki ikametinde 70 adet hap ve 2 bardak çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Rahatsızlanan E.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan ilk müdahale ve muayenesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kadının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Manisa, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 Yaşındaki Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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