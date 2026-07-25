Almanya\'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Türkiye'ye doğru seyir halinde olan Malta bayraklı "Amisos" isimli kargo gemisinde acı bir olay meydana geldi. Geminin kapalı bölümüne giren iki Türk denizci hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin, Balıkesir'in Gönen ilçesinden olan 4. Kaptan Suat Arı olduğu öğrenildi.

HAVASIZ KALDIKLARI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Edinilen bilgilere göre; geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru ile 4. Kaptan Suat Arı, denetim veya rutin bakım amacıyla geminin kapalı bir bölümüne girdi. İki denizcinin burada oksijensiz kalarak yaşamlarını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Denizcilerin kesin ölüm nedenlerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

İTALYA'DA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kargo gemisi İtalya'da adli makamlar tarafından idari gözetim altına alındı. İtalyan yetkililer, kapalı alan güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.