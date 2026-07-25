Rusya Benzin İhracatını Yıl Sonuna Kadar Uzattı - Son Dakika
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Rusya Benzin İhracatını Yıl Sonuna Kadar Uzattı

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Rusya, benzin ihracat yasağını yıl sonuna dek uzattı, dizel ihracat kısıtlaması ise piyasa düzelebilir.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik yasağın süresinin yıl sonuna kadar uzatılacağını, dizel yakıt ihracatına getirilen kısıtlamanın ise piyasanın normale dönmesiyle kaldırılacağını bildirdi.

Novak, Rusya'nın Omsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet bünyesindeki koordinasyon toplantısında benzin ihracatı yasağının süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındığını söyledi.

Dizel ihracatına yönelik yasağın ise iç piyasanın toparlanmasına paralel bir şekilde kaldırılacağını belirten Novak, bu sayede rafinerilerin üretim fazlası ve işleme hacmindeki düşüş nedeniyle sorun yaşamayacağını ifade etti.

Novak, iç piyasanın ihtiyaçları karşılandıktan sonra rafinerilerin tam kapasite çalışabilmesi için dizel yakıt ihracatının önem taşıdığını dile getirdi.

Son dönemde lojistikte yaşanan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan akaryakıt sıkıntısının geçici nitelik taşıdığına işaret eden Novak, hükümetin iç piyasayı en kısa sürede istikrara kavuşturmak için gerekli adımları attığını söyledi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Benzin İhracatını Yıl Sonuna Kadar Uzattı - Son Dakika

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