Devlet Desteğiyle Hayvancılığa Adım

08.05.2026 12:37
Muş'ta Sidret Yenilmez, devlet destekli projeyle hayvancılığını büyütmeyi hedefliyor.

Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Sidret Yenilmez, eşi ve çocuklarının da yardımıyla işletmesini büyütmeyi, hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.

Yeşilova beldesinde oturan 45 yaşındaki Yenilmez, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanmak için geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle angus ırkı 15 büyükbaş hayvan ve işletme desteği alan 4 çocuk annesi Yenilmez, bu sayede hayvancılığa başladı.

Eşinin de yardımcı olduğu Yenilmez'in özenle beslediği, bakımlarını ihmal etmediği hayvanlarının sayısı, doğumlarla 29'a yükseldi.

Kış boyunca ahırda barındırdığı hayvanlarını havanın ısınmasıyla meraya çıkararak yemden de tasarruf eden Yenilmez, damızlığa ayırdığı hayvanların dışındakileri satarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.

"Eşim ve çocuklarımla bu işi yapmaya devam edeceğim"

Yenilmez, AA muhabirine, 9 ay önce projeden yararlanarak aldığı 15 angus ırkı inekle hayvancılık yapmaya başladığını söyledi.

Geçen sürede hayvan sayısının 29'a yükselmesinin mutluluğunu yaşadığını, devlet desteği olmadan bu kadar hayvan sahibi olma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Yenilmez, "Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Proje sayesinde hayvancılığa başladım, hayvan sayısını iki katına çıkardım. Eşim ve çocuklarımla bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

Murat Yenilmez ise eşinin müracaatı sayesinde hayvan sahibi olduklarını belirtti.

Devletin bu imkanından herkesin yararlanabileceğini ifade eden Yenilmez, "Eşimle birbirimize destek oluyoruz. Hayvanlarımıza çok iyi bakıyoruz. Sayılarını daha da artırmak istiyoruz. İnşallah emeğin karşılığını alırız." diye konuştu.

"Projeyle hedef kırsaldaki üretimi artırmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç de kırsalda kalkınmayı sağlamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını anlatan Gönç, şunları kaydetti:

"Kırsal alan bizler için oldukça önemli. Üretim potansiyelimizin olduğu yerler bu alanlar. Dolayısıyla bu alana yönelik bakanlık olarak çok önemli projeler yürütmekteyiz. Projeyle temel hedef, kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek, özellikle kadınları, gençleri ve meslek mensuplarını üretime dahil etmektir. Bu amaçla TİGEM işletmelerimizde bulunan hayvanlarımızı uygun maliyetlerle üreticilerimizle buluşturuyoruz. Böylece et üretimi yapan işletme sayımızı ve hayvan sayımızı artırarak et arzında sürdürülebilirliği ve bu ihtiyaçların kendi ülke kaynaklarımızdan karşılamasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla her anlamda üreticilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, gerek kaliteli materyal temini gerekse de bakım beslenme ve sigorta bedellerini karşılamak suretiyle her anlamda desteklemiş oluyoruz."

Kaynak: AA

