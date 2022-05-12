Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor

12.05.2022 13:42

Erzincan'da devlet desteğiyle kurdukları seraların kapasitesini artıran ziraat mühendisi kardeşler, bu sezon 600 ton domates ve 200 bin marul üretmeyi hedefliyor.

Erzincan'da devlet desteğiyle kurdukları seraların kapasitesini artıran ziraat mühendisi kardeşler, bu sezon 600 ton domates ve 200 bin marul üretmeyi hedefliyor.

Ziraat mühendisi kardeşler Fatih ve Emre Tahtalı, sebze yetiştirmek üzere 2016 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan "tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler" kapsamında yüzde 65 hibe desteği aldı.

İlk etapta 13 dönüm arazi üzerine sera kuran kardeşler, 5 yıl sonra seralarını büyütme kararı aldı.

Devlet desteğiyle geçen yıl seralarının kapasitesini artıran, 40 dekar tarım arazisi üzerinde domates ve marul çeşitleri üreten kardeşler, bu sezon 200 bin marul ile 600 ton domates üretimi yapmayı hedefliyor.

25 kişiye istihdam sağlandı

Seralarında 25 kişiyi istihdam eden girişimci kardeşler, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Burada yetiştirilen ürünler, kentte satılmasının yanı sıra çevre illere gönderiliyor.

Fatih Tahtalı AA muhabirine, 30 dekarı kapalı olmak üzere 40 dekar tarım arazisinde sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

Üretim sezonunun ilkbahar erken dikimleriyle başlayıp sonbahara kadar devam ettiğini belirten Tahtalı, şöyle konuştu:

"Erzincan'da kademeli olarak 9-10 ay üretim sezonumuz var. 6 yıl önce 2016 yılında başladığımız tarımsal üretimde başta Erzincan ve ülkemize katma değer sağlamaktayız. Toplam 17 ile 25 arasında değişen personeli burada istihdam ediyoruz. Ürünlerimizi ihracat kalitesinde üreterek bölgemize ve Türkiye'ye sunuyoruz. Tesisin planlanmasında ilk aşamada 13 dönümle başladık daha sonra iki kattan fazla artırarak kapalı alan olarak 30 dönümlere kadar çıktık. Tabii bunları yaparken devlet desteğiyle yüzde 65 hibe kullandık. Kalanını ise öz kaynaklarımızla tamamladık."

Tahtalı, ağırlıklı olarak domates ve çeşitlerini ürettiklerini dile getirerek, "Biz burada güvenli gıda üretimi ve verimi artırmak için bombus aralılarını kullanıyoruz. Bombus arıları doğal yolla dölleme yapan ve bitkide verimi ikiye üçe katlayan arılardır. Bu arılar sayesinde ihracat kalitesinde ürün üretebiliyoruz." dedi.

Şu an seraların birinde şubat ayında diktikleri marulların hasadını gerçekleştirdiklerini söyleyen Tahtalı, "Açık alandaki tarım arazilerinde daha birinci ürün ekilmezken, bizler ikinci ürünümüzün dikimini gerçekleştireceğiz. Seracılığın bir kez daha önemini ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Erzincan'da da bu işin şubat ayında başlayıp aralık ayına kadar devam ettiğini göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 110 bin adet yeşillik, 350 ton domates ürettiklerini belirten Tahtalı, bu yıl için 200 bin adet yeşillik ve 600 ton domates üretimi hedeflediklerini kaydetti.

Serada çalışan işçi Şengül Özege de bir işinin olmasının mutluluğunu yaşadığını, üreterek hem ülke hem de aile ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor
Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor
Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor
Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi kardeşler tonlarca sebze üretiyor - Son Dakika


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