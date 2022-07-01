Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı

DEVLET destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2021'de yıllık yüzde 49,6'lık artışla, 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) 2021 yılı devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin yapılan açıklamaya göre; devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2021 yılında yıllık yüzde 49,6'lık bir artış göstererek 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış, yüzde 71,2 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasına ait oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 12,6'lık bir artış ile 2 milyon 517 bin 704 adet olarak gerçekleşti. Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 49,1 artışla 2 milyar 474 milyon 128 bin 652 TL olurken toplam prim tutarı yüzde 46,3 artışla 4 milyar 678 milyon 459 bin 288 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2021 yılında yüzde 7,1 artış göstererek 28 milyon 798 bin 222 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 24,4 ve yüzde 33,2 arttı.

ÖDENEN HASAR BEDELİ YÜZDE 85,5 ARTTI

Ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 1 milyar 791 milyon 458 bin 211 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 446 milyon 147 bin 285 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 988 milyon 907 bin 704 TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı.