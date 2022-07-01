Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı

01.07.2022 10:07
Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı

DEVLET destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2021'de yıllık yüzde 49,6'lık artışla, 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 TL oldu.

DEVLET destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2021'de yıllık yüzde 49,6'lık artışla, 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) 2021 yılı devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin yapılan açıklamaya göre; devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2021 yılında yıllık yüzde 49,6'lık bir artış göstererek 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış, yüzde 71,2 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasına ait oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 12,6'lık bir artış ile 2 milyon 517 bin 704 adet olarak gerçekleşti. Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 49,1 artışla 2 milyar 474 milyon 128 bin 652 TL olurken toplam prim tutarı yüzde 46,3 artışla 4 milyar 678 milyon 459 bin 288 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2021 yılında yüzde 7,1 artış göstererek 28 milyon 798 bin 222 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 24,4 ve yüzde 33,2 arttı.

ÖDENEN HASAR BEDELİ YÜZDE 85,5 ARTTI

Ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 1 milyar 791 milyon 458 bin 211 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 446 milyon 147 bin 285 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 988 milyon 907 bin 704 TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet destekli tarım sigorta bedeli, yüzde 49,6 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement