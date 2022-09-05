Sorgun Gevrek Göleti tamamlandığında 8 bin 750 dekar araziyi sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Yozgat'ta inşaatı süren Sorgun Gevrek Göleti'nin tamamlandığında 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını belirtti.

Yozgat ve ilçelerinde DSİ'nin son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Sorgun Gevrek Göleti'nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Dolgu çalışmaları devam eden ve yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanan göletin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 920 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."