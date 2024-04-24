DevOpsDays İstanbul, yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanında uzmanları bir araya getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

DevOpsDays İstanbul, yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanında uzmanları bir araya getirdi

DevOpsDays İstanbul, yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanında uzmanları bir araya getirdi

Türkiye'de düzenlenen DevOpsDays konferansı, yazılım geliştirme süreçleri ve operasyonel altyapı yönetimi konularında çalışan ekipleri bir araya getirdi. DevOpsDays İstanbul etkinliği, yazılım dünyasının önemli isimlerini ağırlayarak, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşma ve ağ kurma fırsatı sundu. Açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla katılımcılar, DevOps dünyasına ilişkin görüşleri tartıştı ve deneyimlerini paylaştı.

24.04.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Yazılım geliştirme süreçleri, operasyonel altyapı yönetimi ve bu alanlarda çalışan ekipleri bir araya getiren teknik konferans DevOpsDays, Türkiye'de 6'ncı kez düzenlendi.

DevOpsDays Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri kültürünü ve uygulamalarını Türkiye'deki profesyoneller arasında yaygınlaştırmayı amaçlayan DevOpsDays İstanbul, yazılım dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi.

Yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanındaki prensiplerin ve metodolojilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konudaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve sektörde çalışanlara ağ kurma fırsatları sunmak için faaliyetlerini yürüten DevOps Türkiye topluluğu, bu yılki etkinlikte yurt dışından da üst düzey katılımcıları ağırladı.

DevOpsDays İstanbul'un açılış konuşmasını Ergonautic Kurucusu ve RedHat'in eski yöneticilerinden Andrew Clay Shafer yaptı.

Yazılım ve DevOps dünyasının önemli isimlerinin konuşma yaptığı etkinlikte, "açık oturum" olarak adlandırılan yuvarlak masa toplantıları ve "ateşleme" olarak bilinen kısa ve ilham verici konuşmalar yer aldı.

Açık oturumlarda konular tüm katılımcılar tarafından belirlenirken, yuvarlak masalarda toplanan katılımcılar DevOps dünyasına ilişkin görüşleri tartıştı. Bu sayede, alanda çalışan uzmanlar son teknolojilerle ilgili deneyim ve bilgilerini paylaştı, ulusal ve uluslararası yenilik ve uygulamaları ele aldı.

Üst düzey yöneticilerden farklı aşamalardaki yazılımcılara tüm katılımcılar, konuşmaları ve açık oturum tartışmalarını takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DevOpsDays İstanbul, yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanında uzmanları bir araya getirdi - Son Dakika

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