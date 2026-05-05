Devrekani Mantısı Türkiye\'ye Yayılıyor

Kastamonu'da pişirme şekli dolayısıyla diğer mantılardan ayrılan Devrekani mantısı, kadın kooperatifi üyeleri tarafından yapılarak Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Tepside kızartıldıktan sonra üzerine tavuk suyu eklenerek pişirilen Devrekani mantısı, bulgurlu başta olmak üzere patatesli ve kıymalı olarak yapılıyor.

Genelde evlerde yapılan mantı, Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından da hazırlanarak kargo ile Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neslihan Açar, AA muhabirine, 2022 yılında 13 kadın olarak bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını söyledi.

Sayılarını artırmayı planladıklarını belirten Açar, "Yola çıkarken en büyük hedefimiz ev hanımlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması ve birlikte güzel vakit geçirmeleriydi. Bunun yanında Kastamonu yöresine ait yöresel yemeklerimizi insanlara tanıtma hedefindeyiz. Devrekani mantısı, tarhana, pancar pekmezi, kuşburnu marmelatı ve eriştelerimizi duyurmak için yola çıktık." dedi.

Devrekani mantısının diğer mantılardan farkını anlatan Açar, "Türkiye'nin birçok yerinde mantı yapılıyor ama bütün mantılar bildiğim kadarıyla kaynayan suyun içine atılarak haşlanıp pişiriliyor. Bizim mantımızın pişirme şekli farklı. Mantımızın tepsilerde ocak ateşinde çevirerek altını üstünü kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra tepsilere tavuk suyu koyarak kaynatıyoruz. Diğerlerinden farkı kızartılarak yapılması. Bu, ayrı bir tat veriyor." ifadelerini kullandı.

"Gençler, yaşlılardan eski tarifleri öğrenip yapıyor"

Devrekani mantısının genellikle bulgurla yapıldığına işaret eden Açar, şöyle devam etti:

"Yöremizin mantısının ana özelliği bulgurla yapılmasıdır. Burada siyez buğdayı ekilir. O yüzden eskiden beri siyez bulguruyla yapılır. Son dönemde isteğe göre patatesli ve kıymalı da yapmaya başladık. Ana temamız kızartılarak yapılması. Bu değişmiyor, sadece içindeki bulgur, patates ve kıyma değişebiliyor. Bölgenin kendine özgü yemekleri unutulmasın diye hedeflerimizden biri de kooperatifimizde genç ve ileri yaşlardaki kadınları bir araya getirmek. Gençler, yaşlılardan eski tarifleri öğrenip yapıyor. Eski tarifleri geleceğe taşımak adına bu çok kıymetli. Farklı yaş gruplarını aynı yerde bulundurmak bize ayrı gurur veriyor."

Sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Açar, kooperatif binasındaki satışlarının yanı sıra sosyal medya ve telefon aracılığıyla Türkiye'nin farklı kentlerine satış yaptıklarını söyledi.

Kooperatif üyelerinden Ayşe Teryaki ise kooperatifte olmanın kendilerine çok iyi geldiğine dikkati çekerek, "Çok güzel ve faydalı işler yapıyoruz. Hem ülke çapında satışımız var hem de yardımlaşıyoruz. Devrekani ilçemizin yöresel yemekleri var. Mantısı, eriştesi, bulguru, tarhanası bunlardan birkaçı. Buraya zaman zaman gençleri de davet ediyoruz. Yemeklerimizi onlara da öğretiyoruz." diye konuştu.