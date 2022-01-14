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Devrik Başkan Çetindoğan: "Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım" - Son Dakika

Devrik Başkan Çetindoğan: "Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım"

14.01.2022 13:32
Devrik Başkan Çetindoğan: "Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım"

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın devrik başkanı Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, kendi odasında seçimi kaybetse de yasal hakkını kullanarak Birlik Başkanlığı görevine yeniden aday olacağını açıkladı.

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın devrik başkanı Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, kendi odasında seçimi kaybetse de yasal hakkını kullanarak Birlik Başkanlığı görevine yeniden aday olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı ile 29 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nda seçimi kaybeden Selahittin Çetindoğan, mevcut görevini yürüttüğü Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. 29 yıl sonra kendi odasındaki seçimini kaybeden Çetindoğan, yasal hakkını kullandığını belirterek, "Benim gibi kendi odasında seçilemeyip Birlik Başkanlığı'na seçilen çeşitli illerde başkanlarımız var. Kendi odamda seçim kaybetmem Birlik Başkanlığı'na aday olmama mani değil" dedi.

"Federasyon Başkanım da odasını kaybetti"

Geride kalan süreçte onurla gururla başkanlık yaptığını belirterek kendi odasında seçimi kaybetmesinin nedenini diğer vazifeleri ile uğraşırken kendi odasını ihmal etmekten kaynaklandığını ileri süren AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan; "Benim federasyon başkanım da kendi odasında seçimi kaybeden bir kişi. Ülkenin çeşitli illerinde odasında seçimi kaybedip yasal hakkını kullanarak birlik seçimlerine giren ve seçimi kazanmış başkanlar var. Halen oda kaydım açık. Kaybettiğim seçimde odaya kayıtlı tüm üyelere ziyaret ettim, 'Başkanım biz sizi biliriz tanırız' deyip destek beyanında bulundular ama oy vermediler. Odamızın 650 üyesi vardı, 500'e yakın üyeye ziyaret etmiştim" diyerek sandığa saygı duyduğunu belirtti.

"Aday olmak yasal hakkım"

Kendi odasında seçilememesine rağmen yaklaşık 50 bin esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğu Aydın Esnaf Odaları Başkanlığı için Çetindoğan'ın adaylık açıklaması ise kamuoyunda 'Etik dışı' olarak değerlendirilirken, Selahittin Çetindoğan ise yasalar çerçevesinde aday olduğunu belirtti.

Hafta sonu kendi odasının seçimini kaybedip Pazartesi günü Birlik Başkanlığı'ndaki makamına oturduğunda Aydın il genelindeki 82 esnaf odası başkanından 55'inin kendisini arayıp destek verdiğini kaydeden Çetindoğan, "Bu benim yasal hakkım. Federasyon başkanım da kendi odasını kaybetti ama halen başkan" dedi.

500 üyesi olan bir oda başkanın 1 asgari ücret, 500-1000 arası üyesi olan oda başkanın 2 asgari ücret, birlik başkanlarının ise maaşlarının değiştiğini kaydeden Çetindoğan; "Her hizmetin bir karşılığı var. Aldığım parayı da hak ederek aldığımı düşünüyorum. Çünkü birçok kararda benim imzam var. Yeri geldiğinde Ankara'da TESK kapısında bekleyen benim" diye konuştu. - AYDIN

Devrik Başkan Çetindoğan: Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım
Devrik Başkan Çetindoğan: Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım

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Esnaf ve Sanatkarlar, Asgari Ücret, Esnaf, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devrik Başkan Çetindoğan: 'Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Devrik Başkan Çetindoğan: "Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı'na aday olacağım" - Son Dakika
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