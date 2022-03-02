Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor

02.03.2022 13:52
Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor

Kahramanmaraş'ta kar ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor.

Kahramanmaraş'ta kar ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın, Çağlayancerit ve Türkoğlu ilçesinde kar ve fırtınadan dolayı binlerce ağaç devrildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya inerek, önce devrilen ağaçları tespit edip mühürledi. Ardından, ağaçları ülke ekonomisine kazandırmak, ormanları bakımlı ve daha temiz tutmak için çalışmalara başlandı.

Ormanda devrilen veya kırılan ağaçlar, orman köylülerince ve ekipler tarafından çürüyüp diğer ağaçlara zarar vermemesi için 3-6 metre boylarında kesilip işlendikten sonra Orman İşletmesine ait satış deposuna götürülüyor. Burada istiflenen ağaçlar, ihale usulüyle satışa sunulacak.

Orman İşletme Müdürü Ömer Gökmen İnal, "Kahramanmaraş sınırlarında 2022 yılında çok yoğun bir kar yağışı, rüzgar ve doğal olaylar yaşandı. Binlerce ağaç devrildi ve bu ağaçlar havaların düzelmesi nedeniyle ekiplerimizce toplama faaliyetlerini başlattık. Bu ürettiğimiz odunlarla ekonomiye katkı sağlanacak. Bunların hiçbiri ziyan edilmeyecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor
Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor
Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor

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Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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