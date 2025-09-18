DHL'de Yeni Finans Direktörü: Elif Gamze Görer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DHL'de Yeni Finans Direktörü: Elif Gamze Görer

18.09.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Gamze Görer, DHL Global Forwarding Türkiye & Levant Finans Direktörü olarak atandı.

DHL Global Forwarding'in Türkiye & Levant Finans Direktörü olarak, Elif Gamze Görer atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, göreve başlayan Görer, DHL Global Forwarding'in finansal stratejilerini şekillendirerek sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Kariyerine denetim alanında başlayan Görer, 30 yıla yakın finansal yönetim tecrübesiyle öne çıkıyor.

Yıllar içinde üstlendiği çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında finansal performansı artıran girişimlere liderlik eden, etkili bütçeleme, finansal kontrol, risk yönetimi ve organizasyonel verimlilik alanlarında öne çıkan Görer, görev aldığı şirketlerin sürdürülebilir büyümesine destek oldu.

Finansal planlama, yatırım stratejileri, fon yönetimi ve operasyonel bütçelerden sorumlu olduğu görevlerinde liderlik sergileyen Görer, farklı kültürlerden gelen ekiplerle işbirliği içinde çalışarak projelere imza attı.

Üstlendiği yönetsel sorumlulukla denetim tecrübesi, finansal raporlama ve analiz alanında kapsamlı uzmanlık kazandırdı.

Görer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ashridge Business School, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi ve İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesindeki (İsviçre) "Step Forward" programlarına katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Dhl, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DHL'de Yeni Finans Direktörü: Elif Gamze Görer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:41:34. #7.13#
SON DAKİKA: DHL'de Yeni Finans Direktörü: Elif Gamze Görer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.