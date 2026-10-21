DHMİ Çanakkale Havalimanı'nda Eylül ayında 10 bin 421 yolcu ağırlandığını açıkladı - Son Dakika
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DHMİ Çanakkale Havalimanı'nda Eylül ayında 10 bin 421 yolcu ağırlandığını açıkladı

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DHMİ Çanakkale Havalimanı\'nda Eylül ayında 10 bin 421 yolcu ağırlandığını açıkladı
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DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Çanakkale Havalimanı'nda Eylül ayında 10 bin 421 yolcuya hizmet verildi. Aynı ay uçak trafiği 579, yük trafiği 90 ton olurken yılın 9 aylık bilançosunda yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği 5 bin 325 ve yük trafiği 784 ton oldu.

Çanakkale Havalimanı'nı Eylül ayında 10 bin 421 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda Eylül ayında toplam 10 bin 421 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 579'a ulaştı. Yılın 9 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği ise 5 bin 325'e yükseldi.

1 ayda 90 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise Eylül ayında toplamda 90 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 9 aylık bilançosu toplam 784 ton oldu.

Kaynak: İHA
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