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DHMİ Havacılık Akademisi'nde 266 bin 938 kişiye eğitim verildi - Son Dakika
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Ekonomi

DHMİ Havacılık Akademisi'nde 266 bin 938 kişiye eğitim verildi

DHMİ Havacılık Akademisi\'nde 266 bin 938 kişiye eğitim verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kurulan Havacılık Akademisi'nde, kurulduğu günden bugüne kadar 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerden toplam 13 milyon 381 bin lira gelir sağlandı. DHMİ Havacılık Akademisi, uluslararası alanda da eğitim vermeye devam ediyor.

31.01.2024 13:35  Güncelleme: 14:00
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kurulan Havacılık Akademisi'nde, kurulduğu günden bugüne kadar 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerden toplam 13 milyon 381 bin lira gelir sağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DHMİ Havacılık Akademisi, üyesi olduğu ICAO ve EUROCONTROL kriterlerine göre uluslararası alanda da eğitim vermeye devam ediyor.

Havacılık Akademisi'nin kurulduğu günden bugüne, havacılığın farklı konularında, DHMİ personeli ve havacılık sektöründeki diğer paydaşlar olmak üzere toplam 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerden toplam 13 milyon 381 bin 144,48 lira gelir sağlandı.

DHMİ Havacılık Akademisi'nde 2023'te seyrüsefer ve işletme alanları başta olmak üzere tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 43 bin 217 personele eğitim verildi. Geçen yıl yüz yüze verilen eğitimlerin yanında, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca kullanıma sunulan "Eğitim Yönetim Sistemi" üzerinden de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimler gerçekleştirildi.

Havacılık Akademisi uzaktan eğitim platformu üzerinden, 51 bin 114 kursiyere online ve video tabanlı eğitim verildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası sektöre uzaktan eğitim hizmeti sunarak yaklaşık 20 milyon lira tasarruf sağlandı.

Eğitimlerini "havacılık üniversitesi" olarak sürdürmeyi hedefleyen DHMİ Havacılık Akademisi, diğer ülkelerden gelen taleplerin karşılanması, kurum dışı eğitim hizmetlerinin planlanması çalışmalarına devam ediyor.

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin her alanda küresel yükselişini ifade eden Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitimin yeri ve öneminin bilinciyle; kaliteli hizmet anlayışını modern eğitim vizyonuyla harmanlayan DHMİ Havacılık Akademisi, bilginin gücüne dayanarak ulusal ve uluslararası alanda eğitimlerine devam ediyor. Gerçekleştirdiği kurum içi ve sektörel eğitim faaliyetleriyle DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor!" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DHMİ Havacılık Akademisi'nde 266 bin 938 kişiye eğitim verildi - Son Dakika


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