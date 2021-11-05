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"DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika

"DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması"nın kazananları belli oldu

05.11.2021 12:18

Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin daha etkin şekilde vatandaşa ulaştırılması ve genç yazılım firmalarına destek olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması"nın kazananları belirlendi.

Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin daha etkin şekilde vatandaşa ulaştırılması ve genç yazılım firmalarına destek olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması"nın kazananları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yarışma, "kamuda teknoloji gerektiren sorunların çözümüne yönelik yeni nesil teknolojiler" temasıyla düzenlendi.

Başvuruları www.digikamp.gov.tr internet adresi üzerinden alınan DigiKamp'a bireysel girişimciler, start-up'lar ve KOBİ'lerin dahil olduğu 156 proje müracaat etti.

Katılımcılardan, Bakanlığın faaliyet alanı dikkate alınarak ticaretin kolaylaştırılması ve firmaların ticaret yaparken karşılaştığı zorlukların çözümüne yönelik proje önerileri sunmaları istendi.

Kazanan projeler Bakanlık, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi. Bu kapsamda, projelerin Ticaret Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgisi, ürünün yer aldığı piyasaya ilişkin tespitler/öngörüler, cevap verdiği ihtiyaç, değer önerisi, iş modelinin sürdürülebilirliği ve gelir modeli gibi kriterler göz önünde bulundurarak puanlama yapıldı.

Yarışma sonucunda 3 kurumsal proje dereceye girerken, bir bireysel projeye de jüri özel ödülü verildi.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, geri dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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