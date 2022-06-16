Dijital platformlar dezenformasyona daha fazla odaklanacak - Son Dakika
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Dijital platformlar dezenformasyona daha fazla odaklanacak

16.06.2022 15:22
Dijital platformlar dezenformasyona daha fazla odaklanacak

Meta, Google ve Twitter gibi dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etti.

Meta, Google ve Twitter gibi dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı yeni uygulama kodunun 34 platform tarafından imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi platformlar tarafından imzalanan yeni kodun çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içerdiği belirtildi.

Güçlendirilmiş uygulama kodunun 44 taahhüt ve 128 özel önlem içerdiği aktarılan açıklamada, dezenformasyonu yaymaya yönelik mali teşviklerin azaltılması, dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulmasının önlemler arasında yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, dijital platformların 6 ay içinde söz konusu taahhütleri yerine getirmesi gerektiği, konuyla ilgili 2023 yılı başında da bir ilerleme raporu hazırlanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Twitter, Google, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital platformlar dezenformasyona daha fazla odaklanacak - Son Dakika

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