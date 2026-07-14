Dijital Usta Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Dijital Usta Projesi Tamamlandı

14.07.2026 10:56
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Deprem bölgelerindeki işletmelere e-ticaret eğitimi verildi, dijital dönüşüm desteklendi.

Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Dijital Usta Yanınızdayız Projesi, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da gerçekleştirilen eğitimlerin ardından tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle yürütülen Dijital Usta Yanınızdayız proje kapsamında dört ilde toplam 200'e yakın işletme, KOBİ ve kooperatife e-ticaret alanında kapsamlı eğitimler verildi. İlk olarak Ocak ayında Adıyaman'daki eğitimlerle başlayan proje, 15 Haziran'da Malatya'da, 18 Haziran'da Kahramanmaraş'ta ve 19 Haziran'da Hatay'da gerçekleştirilen eğitimlerle tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede üretim ve ticari faaliyetler önemli ölçüde etkilenirken, yerel ekonominin yeniden canlandırılması öncelikli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu süreçte yetenek gelişiminin desteklenmesi, afet bölgesindeki işletmelerin ve potansiyel girişimcilerin dijital ekonomiye güçlü bir şekilde entegre olması, e-ticaret kapasitesinin artırılması ve yerel ürünlerin çevrimiçi pazarlara taşınması hedefiyle 'Dijital Usta Yanınızdayız Projesi' hayata geçirildi. Proje aynı zamanda, bölge halkına yeni nesil beceriler kazandırarak sürdürülebilir bir girişimcilik modeli oluşturmaya odaklandı.

Program kapsamında katılımcılar, e-ticarete giriş, görünürlük artırma, kargo, iade ve fatura süreçleri ile mağaza yönetiminden satış artırmaya e-ticaret stratejileri başlıklarında eğitim aldı. Eğitimlerle işletmelerin dijital kanallarda daha görünür hale gelmeleri, e-ticaret operasyonlarını daha etkin yönetmeleri, satış kapasitelerini artırmaları ve yerel ürünleri çevrimiçi pazarlara daha güçlü şekilde taşıyabilmeleri amaçlandı.

Proje kapsamında Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere dört ilde gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan KOBİ ve kooperatif temsilcileri e-ticarette daha güçlü yer alarak yerel üreticilerle daha etkin iş birlikleri kurma ve ürünlerini ülke genelinde daha geniş pazarlara taşıma fırsatı bulacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Usta Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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