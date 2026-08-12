Dijitalleşme Esnafa Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika
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Dijitalleşme Esnafa Fırsatlar Sunuyor

Dijitalleşme Esnafa Fırsatlar Sunuyor
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AESOB Başkanı Dere, dijitalleşmenin esnaf için rekabet avantajı sağladığını vurguladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, değişen tüketici alışkanlıklarına dikkati çekerek dijitalleşmenin esnaf ve sanatkarlar için sunduğu fırsatları vurguladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte dijitalleşmenin ticaret hayatında her geçen gün daha fazla önem kazandığını dile getirerek müşterilerin artık dükkana gelmeden önce esnaf ve sanatkarları internette ziyaret ettiğine vurgu yaptı. Müşterilerin işletmeleri internet üzerinden araştırıp yorumlara göre karar verdiğini, konum bilgisine ulaştığını ve dijital kanallar üzerinden iletişim kurmayı tercih ettiğini ifade eden Başkan Dere, dijitalleşmenin esnaf için önemli bir rekabet avantajı sunduğunu söyledi.

"Dijitalleşme ticaretin yeni dili"

Teknolojinin ticaret alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Başkan Adlıhan Dere, "Müşteri artık dükkana gelmeden önce sizi internette ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız bir işletmeye gitmeden önce internetten konumuna bakıyor, yorumlarını inceliyor, çalışma saatlerini kontrol ediyor, çoğu zaman sosyal medya hesaplarına göz atıyor. QR menülerden temassız ödemeye, online siparişten WhatsApp iletişimine kadar birçok uygulama günlük hayatın bir parçası haline geldi. Dijitalleşme artık tercih değil, ticaretin yeni gerçeği haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Dijitalde görünür olan kazanıyor"

Dijital platformların yerel esnaf için önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Başkan Dere, "Google Haritalar'da doğru bilgilerin yer alması, sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması, dijital ödeme sistemleri ve online iletişim kanallarının etkin şekilde değerlendirilmesi esnafımızın müşteriye daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Dijital dünyada görünür olan işletmeler rekabette bir adım öne çıkıyor. Bu dönüşüm, büyük işletmeler kadar mahalle esnafımız için de önemli fırsatlar barındırıyor" diye konuştu.

"Teknoloji esnafın en büyük destekçisi"

AESOB Başkanı Dere, dijitalleşmenin esnafın yerini almak için değil, işini kolaylaştırmak için kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Teknoloji esnafın rakibi olmak yerine en büyük destekçisi olmalı. Hiçbir teknoloji esnafımızın samimiyetinin, güler yüzünün ve güven veren hizmet anlayışının yerini tutamaz. Ancak doğru kullanıldığında işimizi kolaylaştırır, müşterimize daha hızlı ulaşmamızı sağlar ve rekabet gücümüzü artırır. Geleneksel esnaf kültürümüzü korurken teknolojinin sunduğu imkanlardan da en iyi şekilde yararlanmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijitalleşme Esnafa Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika

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