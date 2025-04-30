DİKO Başkanı Yüksel, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak projeyi Cumhurbaşkanı başdanışmanlarına teslim etti

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak "Kuyumcular Borsası Projesi" dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarına teslim etti.

Diyarbakır'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Selim Köroğlu ve Ayhan Oğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DİKO Başkanı Mehmet Yüksel ile STK temsilcileri katıldı. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak "Kuyumcular Borsası Projesi" dosyasını Cumhurbaşkanı başdanışmanlarına teslim edip destek talebinde bulunan Başkan Yüksel, projenin tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bir cazibe merkezi ve fuar alanı oluşturacak nitelikte olduğunu belirtti. Başkan Yüksel, "Projemizde, 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayabilecek bu yatırım hem sektörel dönüşüm sağlayacak hem de ekonomiye büyük katkı sunacak. Kuyumculuk üretiminin şu anda şehrin ücra köşelerinde, sağlıksız ve denetimsiz koşullarda sürdürülmesi, bu projenin ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır. Proje, üretim alanlarını birleştirerek şehrimize nitelikli bir altyapı kazandırmayı hedeflemektedir. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde yoğun mesai harcamaktayız. Bu nedenle TOKİ, e-Devlet nezdindeki yetkili kurumlar, yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere tüm kamu yapılarının konuya sahip çıkması gerekmektedir" dedi.

Diyarbakır'ın kalkınması için bu projenin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Yüksel, "Eğer bu şehir için bir şey yapılacaksa, bu proje en başta desteklenmelidir. İstihdam, mesleki eğitim, fuar alanı ve bölgesel ekonomi adına tarihi bir adım olacak bu proje için herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın değerli başdanışmanlarının bu projeyi gündeme taşıyacağına ve gerekli kurumlarda değerlendirilmesini sağlayacağına inancımız tamdır. Projemizin incelenerek tarafımıza geri dönüş sağlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR