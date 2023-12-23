Dinçer Lojistik, Startup Demoday\'i Yüz Yüze Düzenledi

Dinçer Lojistik, daha önce iki kez online olarak düzenlediği Startup Demoday'i ilk kez yüz yüze düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, lojistiğe yatırım yapan teknoloji şirketi mottosuyla hareket eden Dinçer Lojistik, bünyesinde bulunan AR-GE merkezinde lojistik odaklı teknolojiler geliştiriyor. Dinçer Lojistik, geleneksel olarak düzenlediği Startup Demoday'in üçüncüsünü tamamladı.

Ataşehir DasDas'ta gerçekleştirilen final etabında, sayısı 50'yi geçen girişim arasından seçilen 12 startup yarıştı. Finalde Mimiq isimli girişim birinci olurken, ZGN Otonom ikinci, OTO ise üçüncü oldu. Ayrıca DGMOS isimli startup ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, teknolojiyi merkeze alan bir şirket olarak geleceğin iş dünyasının yönünü, sorun odaklı çözümler üreten, hızlı sonuçlar için çalışan, risk alan ve fırsatları değerlendiren çevik girişimcilerin belirleyeceğine inandıklarını ifade etti.

Bu inançla girişimcilerle birlikte hareket etmeye ve mümkün olduğu kadar daha fazla alanda işbirliği yapmaya çok önem verdiklerini aktaran Dinçer, "Yerli girişimcilerimizi ekosisteme kazandırmanın ekonomimiz için de değer yaratacağına inanıyoruz. Dinçer Lojistik olarak dijital bakış açımızın bir yansıması olarak girişimcilerle iş birliği yapmamızın hem şirketimize hem sektörümüze hem de ekonomimize önemli katkısı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dinçer, girişimlere desteklerinin Demoday'le sınırlı kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda genç yazılımcılara yönelik her yıl hackathon düzenliyoruz. Onların başarılarından gurur duyuyorum. Belirli bir büyükle ulaşmış tüm firmalar kaçırdıkları yeni teknolojiler, yeni fikirler olduğu hissini yaşıyordur. Bunları startuplarla yakalamak bir model. Yani tüm bu işletme körlüğümüzü, farkında olmadan etrafımızda kaçırdığımız fırsatları anlayabilmek, öğrenebilmek, gençlerin enerjisinden faydalanabilmek için startuplar hayatımızın önemli bir parçası olmalı.

Şahsi hayatımda buna önem verirken sektörüm adına da böyle bir vizyonu koyma gereği hissettim. Çok da mutluyuz. Özellikle yatırım yaptığımız ya da belirli şekillerde destek olduğumuz startupların başarılarını görünce çok gururlanıyoruz, bu da bizim en büyük kazançlarımızdan biri oluyor."

Toplam 325 bin TL ödül

Dinçer Lojistik Demoday finalinde ödüle layık görülen girişimler toplamda 325 bin TL değerinde ödül kazandı. İnsanların hayatlarını daha kolay ve güvenli hale getiren 5. Nesil IoT ve LoraWAN entegre çözümleri geliştiren Mimiq, birinci olarak 150 bin TL'lik ödüle layık görüldü.

Demoday'de ikinci sırayı alan ZGN Otonom, otonom araç kategorisinde endüstriyel taşıma araçlarına, özellikle transpalet ve forkliftlere otonom çalışma yetkinliği kazandırmaya yönelik çözümler ve uygulamalar geliştiren iş modeliyle 100 bin TL'lik ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın üçüncüsü olarak 75 bin TL'lik ödül kazanan girişim ise gönderi yazılım geliştiren OTO oldu. Şirket, çevrim içi işletmeler ve OmniChannel markalarının gönderilerini tek bir konsolide kontrol paneli kullanarak yönetme, takip, iade ve analiz etmelerini sağlıyor.

Demoday'de geliştirdiği iş modeliyle jürinin takdirini kazanarak ödül almaya hak kazanan DGMOS ise, uluslararası anlaşmalar paralelinde tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren tüm işletmelerin süreçlerini etkin ve güvenli bir şekilde yönetebilmeyi amaçlayan Saas Dijital servis hizmetleri sunuyor.