Dış Ticaret Açığı Mayıs'ta Azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan, 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 80'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 0,2, ithalat yüzde 1,1 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 11,5, ithalat yüzde 16,2 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Mayıs ayında yüzde 11,5 azalarak 23 milyar 169 milyon dolardan, 20 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 azalarak 25 milyar 86 milyon dolardan, 21 milyar 25 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 525 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,9 azalarak 41 milyar 525 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5 oldu.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 15,6 azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan, 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 80'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 3,6 arttı

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 41 milyar 242 milyon dolardan, 42 milyar 716 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72,9 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,2'ye geriledi.

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 72,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,8 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 71,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,1 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 520 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 380 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolar ile İtalya, 922 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 945 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 776 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 891 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 640 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,2'sini oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 758 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 431 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 40 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 57 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 21 milyar 35 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 270 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 11 milyar 20 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 261 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 1,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 4,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,0'dır. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,9'dur.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Mayıs ayında 20 milyar 634 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 20 milyar 634 milyon dolar, ithalat yüzde 10,0 azalarak 26 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 13,6 azalarak 6 milyar 662 milyon dolardan, 5 milyar 756 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 77,3 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 78,2'ye yükseldi.

İhracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde 101 milyar 934 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 artarak 101 milyar 934 milyon dolar, ithalat yüzde 2,1 artarak 145 milyar 583 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,7 artarak 41 milyar 689 milyon dolardan, 43 milyar 649 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,8 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,0'a geriledi. - İSTANBUL