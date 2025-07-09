DİSİDER ve Denizbank: Yatırım Bilgilendirmesi

Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) ve Denizbank işbirliğiyle iş adamlarına yatırımlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Denizbank'ta yapılan sunumda konuşan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şehymus Akbaş, herkese katılımlarından ötürü teşekkür ederek, Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) gibi yeni nesil yatırım araçları, artık sadece büyük yatırımcıların değil; Anadolu'daki girişimcilerin, iş insanlarının ve tasarruf sahiplerinin de gündeminde yer aldığını söyledi.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu başlıklarda nihayet somut adımlar atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Akbaş, "Biz DISİDER olarak şuna inanıyoruz. Bilgi güçtür. Ama paylaşılmış bilgi kalkınmanın anahtarıdır. Birlikte öğrendikçe büyüyecek, güçlenecek ve bölgemizin potansiyelini çok daha verimli değerlendireceğiz. İşte bu bilinçle, en doğru bilgiyi en güvenilir kaynaklardan sizlere ulaştırmayı amaçladık" dedi.

Akbaş, "Bu kapsamda bugün, Deniz Yatırım Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve kıymetli ekip arkadaşları bizlerle birlikte. Sorularımıza yanıt verecek, değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Bu fırsatı hep birlikte en iyi şekilde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle ifade etmek isterim. İş Dünyasını yakından tanıyan, desteğini esirgemeyen ve bugünkü toplantıya yaptığı ev sahipliğini yapan, Denizbank GDA Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altunhan'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Ayrıca, sunumlardan dolayı İstanbul'dan gelen Deniz portföy değerli genel müdür yardımcısı Ebru Uçarer ve ekibine, yatırımcılarımızın her zaman yanında olan ve yol gösteren, Karacadağ Kalkınma Ajansı'na, şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle, toplantımıza katılım gösteren her birinize gönülden teşekkür eder, buluşmamızın verimli, ufuk açıcı ve ilham verici geçmesini dilerim" ifadelerinde bulundu.

Akbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılara sunumlar yapıldı. - DİYARBAKIR