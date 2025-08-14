Diyabetik Yara Bakımı Hizmeti Başladı

Lokman Hekim Sağlık Grubu İstanbul Hastanesi, diyabetik ayak hastalarının tedavisinde erken tanı ve çok yönlü müdahaleyi amaçlayan "diyabetik yara bakım" hizmeti vermeye başladı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Sağlık Grubu İstanbul Hastanesi'nde başlatılan uygulamayla, ortopedi, girişimsel kardiyolog ve enfeksiyon kontrol ekipleri ortak yönlü hizmet veriyor.

Bölümde, damar tıkanıklıklarının anjiyografiyle görüntülenmesinden bypass veya endovasküler girişimlerle kan dolaşımının yeniden sağlanmasına, yumuşak doku ve kemik cerrahileriyle ayak yapısının korunmasına kadar çok sayıda işlem, tek tedavi planı içinde uygulanıyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, bu hizmetiyle hastaların hem kısa sürede iyileşmesini hem de uzun vadeli yaşam kalitesinin korunmasını hedefliyor.

Erken tanı ve multidisipliner yaklaşım yeni yaşam şansı sunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, diyabetik ayağın zamanında tedavi edilmediğinde ciddi yaralar ve uzuv kayıplarına yol açabileceğini, erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın, hastalara yeni yaşam şansı sunduğunu aktardı.

Ortopedi cerrahisi, girişimsel kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi farklı branşlardan uzmanlarla tek ekip olarak çalıştıklarına değinen Erdağ, "Amacımız, yaraların hızla iyileşmesini sağlamak, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalarımızın hayatına güvenle devam etmesini mümkün kılmak." ifadelerini kullandı.

Hastaların, diyabetik ayak belirtilerini fark ettiği anda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Erdağ, "Unutmayın, diyabetik ayak ihmal edilmez. Erken dönemde bize başvurun, birlikte çözüm üretelim." değerlendirmesinde bulundu.